Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (24/11)

Manual de descriminação

Data estelar: Marte ingressa em Sagitário

O Deus bíblico promulga, através dos dez mandamentos, que devamos amar exclusivamente a ele, rejeitando todos os outros deuses, o que nos leva a crer que esse seja o reconhecimento de haver outras divindades diferentes da bíblica, apenas que seja proibido as adorar, se quisermos continuar no rebanho.

Na mesma Bíblia, quando Adão e Eva, exilados do paraíso começam sua sofrida existência entre o céu e a terra, surgem milhares de outras pessoas que não se sabe de onde vieram, mas que estão aí, fazendo crer, então, que a criação do Universo e do primeiro homem e mulher tenha sido uma experiência paralela a outras que já estavam em andamento.

Sobre a Bíblia, porém, não se pode pensar, mas crer, porque se pensarmos concluímos que a Bíblia seja um manual teológico de discriminação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você tem suas ideias e princípios, e você deve sempre honrar esses conceitos, mas não ao ponto de se tornar inflexível e, por isso, deixar de perceber que o mundo está mudando rapidamente, e você junto com ele.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça das tripas coração e siga em frente apesar das contrariedades insólitas que as pessoas apresentam, sem saber o que fazem, de puro distraídas que são. Este é um momento em que se coloca à prova a fibra do seu ser.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O valor dos adversários honra você, e isso significa que se você observar que eventuais adversários não valem nada, melhor seria que você não se enredasse com discórdias e entreveros com essas pessoas. Deixar passar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando vierem a você oferecendo facilidades e atalhos, procure tomar um bom tempo para refletir sobre o assunto, resistindo com firmeza à urgência que essas pessoas apresentam. Nada de urgente poderia dar certo agora.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Observe os sinais e não tenha pudor de mudar completamente seus planos se houver dúvidas a respeito, porque a teimosia não seria uma atitude que resolveria qualquer coisa neste momento, muito pelo contrário.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os relacionamentos espelham nossa vida interior, mas também têm vida própria, servem de referência para conhecermos o que está além de nós mesmos, no terreno dos “outros”. Por isso, relacionamentos não são fáceis.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Observe com mais atenção seus movimentos e atitudes, porque inadvertidamente você pode provocar algumas contrariedades, inclusive com a boa intenção de as evitar ou solucionar. Este é um momento tenso, só isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

De tanto se concentrar no que você deseja, muitas outras e importantes questões estão passando despercebidas. Amplie sua percepção, isso vai ajudar você a não cometer exageros e a aproveitar tudo que é disponível.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Cuide para manter um nível mínimo e saudável de paciência e de tolerância também, porque assim você navegará por este momento sem produzir novos problemas, na ingênua certeza de ter feito tudo para os superar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Evite movimentos bruscos e reações desmedidas, porque ainda que pareça impossível se conter em determinados momentos e diante dos absurdos que sua alma tem de testemunhar, mesmo assim vale a pena resistir.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cuide dos seus interesses, evitando, temporariamente, seguir as orientações de quem quer que seja, principalmente as orientações baseadas no medo de que algo terrível venha a acontecer no mundo. Tudo paranoia.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por mais duros que sejam os ataques, por mais que esses desanimem sua alma, por maior que seja sua vontade de reagir e chutar o balde, melhor continuar se contendo, tendo em vista o futuro a médio e longo prazo.