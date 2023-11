Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (09/11)

Referências

Data estelar: Lua míngua em Libra

Nós somos referências uns dos outros. Nós escolhemos pessoas, e somos escolhidos, para serem referências, e dialogamos mentalmente com elas sem que elas tenham nos dado licença para tanto, mas nos apropriamos delas para que nos sirvam de ponto de apoio para esses diálogos intermináveis que acontecem na intimidade da mente.

Ainda que tentemos, do alto de nossa modernidade e pela interpretação parcial das dinâmicas que a psicologia estuda, nos convencer de que devemos dar importância apenas ao que nós pensamos de nós mesmos, dispensando a avaliação que as outras pessoas façam de nós, ainda assim não podemos nos livrar dessa realidade íntima de nosso funcionamento, escolhemos pessoas para elas nos servirem de referência e nós somos escolhidos para sermos referências de quem nos escolhe para isso.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quando as pessoas começam a puxar a sardinha para o lado delas, arvorando argumentações aparentemente inteligentes, é quando a separatividade tóxica começa a dominar os relacionamentos. Nada bom sai disso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É insuficiente enxergar potencialidades em alguém ou em algum projeto, porque as potencialidades não se realizam por si sós, requerem que alguém, além de as enxergar, faça o necessário para as transformar em obras.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A diversão e o entretenimento também são necessidades que precisam ser supridas, porque a alma não aguenta existir no meio da densidade de todas as decisões que o processo do mundo requer. Leveza e bom humor.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O bom entendimento entre todas as pessoas seria o ideal, mas na realidade prática essa perspectiva está bastante distante, quase inatingível. Portanto, pelo menos faça acordos com quem tiver essa disposição.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure estender o tempo da reflexão para evitar as decisões precipitadas que seriam provocadas no calor das emoções do momento, enquanto as reflexões permitiriam que você enxergasse o panorama mais amplo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa marcar território na tentativa de evitar que as pessoas avancem sobre o que seria exclusivamente do seu merecimento. Você apenas precisa fazer uso de tudo que seja seu, a prática faz todo o trabalho.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite se exaltar desnecessariamente com as coisas que acontecem, porque ainda que assustarem um pouco, respirando fundo e se abstendo de tomar decisões precipitadas, você verá que as coisas seguem no melhor rumo possível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nem sempre é possível entender direito o que acontece, e isso não significa que você deva temer qualquer tipo de conspiração. Às vezes, tudo não passa de uma confusão momentânea que depois se soluciona por si só.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Um dia as pessoas se entendem para no dia seguinte se desentenderem como se nada tivesse acontecido. Ninguém é obrigado a fazer acordos, mas depois que esses sejam feitos, é obrigatório se ater ao que foi acordado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Antes de tomar as iniciativas que o momento requer, procure observar com atenção tudo que está envolvido e, principalmente, observar a si para verificar se você não anda tropeçando em fantasias que distorcem tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quanto mais amplo e lúcido seja seu entendimento sobre tudo que anda acontecendo, melhores serão as decisões que você tomará. Isso, porém, só pode ser resultado de sua livre vontade de fazer as devidas reflexões.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A imaginação leva você a cenários que não necessariamente se realizarão um dia, mas o que isso importa, se a imaginação é uma satisfação nela mesma? Assuma o prazer da imaginação e se dedique a ela sem pudor.