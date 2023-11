Homem é agredido por se negar a pagar bebida a desconhecido

Na noite desta terça-feira,(21), um homem identificado por Francimar Fernandes Rocha, de 42 anos, foi agredido em um bar localizado na principal do bairro Panorama, Região do São Francisco.

Segundo informações repassadas, Francimar estava consumindo bebida alcoólica em um bar localizado na principal do bairro Panorama. quando um homem ainda não identificado chegou no estabelecimento comercial e, pediu para que ele pagasse uma “dose”. Francimar se negou a pagar a bebida.

Depois disso, o homem irritado ultilizou pedras e começou a agredir Francimar, após a agressão, o desconhecido fugiu do local.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Francimar foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com possível fratura no tornozelo direito, um corte na cabeça e seu estado de saúde é considerado estável.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para tentar localizar o agressor, porém até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso.