Estudantes protestam contra serviço de transporte e subsídio de milhões à Ricco

Dezenas de estudantes da rede pública de ensino médio e ensino superior decidiram protestar no Terminal Urbano na noite dessa terça-feira, 14, contra o subsídio solicitado pela prefeitura de Rio Branco de R$ 11 milhões e aprovado pela Câmara Municipal, que será repassado à Ricco Transporte.

Os estudantes não aprovaram a iniciativa do Poder Executivo e resolveram se mobilizar com cartazes e palavras de ordem – mostrando a indignação ao prefeito Tião Bocalom (PP) e ao serviço ofertado pela única empresa que opera o serviço do transporte coletivo na capital. “Trabalhador, o Bocalom só trabalha pro patrão”, gritaram os alunos.

Apesar do protesto, os manifestantes não impediram o trânsito de ônibus no período noturno.