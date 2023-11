Servidores da Polícia Civil do Acre recebem orientações de cuidado da saúde mental

Nesta terça-feira, 14, o Qualivida, em colaboração com o Instituto Médico Legal (IML), ambos vinculados à Polícia Civil do Acre (PCAC), realizaram uma iniciativa voltada para o cuidado da saúde mental dos servidores. A ação consistiu em palestras e atividades de saúde direcionadas ao corpo de auxiliares de necrópsia.

Contando com o apoio da Clínica da Família, representada pela psicóloga Patrícia Almeida e pela neuropsicóloga Juliana Soares, a atividade teve como objetivo proporcionar conhecimentos sobre saúde mental e bem-estar, buscando auxiliar os profissionais a lidar com os desafios cotidianos.

“O aumento exponencial no número de pedidos de perícias e serviços prestados pelo IML à sociedade tem sido evidente. Esse aumento, relacionado ao crescimento do quadro de funcionários, composto por agentes, delegados e peritos criminais, resulta em uma maior demanda de trabalho, que pode ocasionar níveis mais elevados de estresse”, explicou o diretor do IML, Ítalo Maia.

De acordo com o coordenador do Qualivida, Valcleir carvalho, essa ação abordou temas como ansiedade, depressão, prevenção ao suicídio e relacionamento interpessoal. “Reconhecemos a importância de proporcionar ferramentas e conhecimentos que possam auxiliar os servidores a identificar e lidar com os desafios psicológicos que enfrentam diariamente”, comentou.

Segundo o diretor do departamento de Polícia Técnica Científica, Sandro Martins de Souza, os profissionais de saúde mental forneceram informações para que os servidores pudessem identificar gatilhos e sinais que, até então, poderiam passar despercebidos.

“A direção-geral da PCAC tem um compromisso real com o cuidado integral desses profissionais. Entendemos que para desempenharmos eficazmente nossas funções para a sociedade é essencial que nossos colaboradores estejam em plenas condições de saúde, tanto física quanto mental”, disse.

A parceria entre Qualivida, IML e a Clínica da Família reflete o compromisso dessas instituições em promover a saúde integral dos servidores, reconhecendo a importância da atenção à saúde mental em um ambiente de trabalho desafiador. Ao semear conhecimento e práticas de autocuidado, a iniciativa visa contribuir para um ambiente mais saudável e equilibrado dentro da instituição.