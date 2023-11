Vasco envia camisa a Max Verstappen após piloto de Fórmula 1 revelar torcida pelo clube

O tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, revelou, no último domingo (12), que, no Brasil, torce pelo Vasco. Para agradar ao piloto, a equipe carioca enviou uma camisa personalizada para ele.

O uniforme tem o nome do piloto nas costas e o número 33, que o representa na Fórmula 1. O modelo é o número 3 da temporada 2023/24, que faz referência ao time do Vasco de 1923, os ‘Camisas Negras’, que conquistaram o primeiro título do Campeonato Carioca do Cruz-Maltino.

Além de ter revelado torcida pela equipe carioca, Verstappen contou que assiste ao Campeonato Brasileiro e declarou que o torneio está “empolgante”, já que, nessa reta final, há várias equipes disputando o título.

O piloto segue os passos do sogro, Nelson Piquet, que também torce para o Vasco.