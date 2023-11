Crânio humano é encontrado às margens do Rio Acre na Gameleira, em Rio Branco

Por Davi Sahid

Um crânio humano foi encontrado no início da noite desta segunda-feira, 1°, às margens do Rio Acre na Gameleira, situada rua Cunha Matos, no bairro Seis de Agosto no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o crânio foi encontrado por um casal que estava sentado nas escadarias da Gameleira observando o rio.

“Um barco passou e o movimento da onda no Rio Acre trouxe o crânio humano até às margens. Pegamos um pedaço de pau e puxamos” disse o casal.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística.

O crânio foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos eexame de DNA para identificar a vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil.