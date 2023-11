Humorista Leandro Hassum compara antes e depois de cirurgia bariátrica: “Vida nova”

Nesta quarta-feira (01), o ator Leandro Hassum comemorou em suas redes sociais, os nove anos que se passaram desde sua cirurgia bariátrica, mostrando seu antes e depois. Em 2014, o humorista foi submetido a um procedimento em seu estômago, que resultou em uma perda de mais de 60 kg.

“Hoje completo 9 anos de: Perdeu a graça. Ficou velho. Todo mundo que faz engorda novamente. Tem um amigo que fez e morreu. Pra que! Você tem um rosto tão bonito. Vai fazer merda. MAS TAMBÉM COMPLETAM 9 anos que escolhi minha saúde. Escolhi me amar.”, iniciou ele.

Em uma comparação, ele mostrou como está atualmente e como está no dia 1 de novembro de 2014. Embora tenha feito sucesso como um dos protagonistas da versão brasileira do programa “O Gordo e o Magro”, Hassum comemorou o que chamou de “vida nova”.

“Escolhi acreditar nos meus anos de estudo. Onde aprendi que sou ator por que estudei e sigo estudando. Não por ser fora dos padrões. Sim, nesse mundo hipócrita… meu corpo “diferente” serviu muito e eu soube aproveitar. Mas… tive pessoas lindas ao meu lado dizendo que sou importante. Minha mulher @kakahassum e filha @pietrahassum e os anjos que são parte fundamental nessa mudança @euandremarques é @drcidpitombo gratidão eterna. Feliz Aniversário pra mim. 9 aninhos de vida nova”, concluiu.

Nos comentários da publicação, o humorista recebeu o carinho de fãs e amigos. “Estas falas dizem bem mais sobre as pessoas que as proferem. O importante é estar feliz no seu corpo. Parabéns!”, escreveu uma internauta. “Hassum vc fez parte da minha infância interpretando o Jorginho, fico muito feliz de ver você tão bem”, escreveu outra.

“Jorginho” era justamente o personagem interpretado por Leandro Hassum no programa “Os Caras de Pau”, que mostravam a saga de dois atrapalhados representando a série de comédia, “O Gordo e o Magro”. O outro protagonista era “Pedrão”, interpretado por Marcius Melhem.

Confira a publicação: