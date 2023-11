Bandido é ferido a tiros durante furto em propriedade rural no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

Os criminosos Antônio Carlos Nascimento de Souza, de 19 anos e o adolescente J.W.D.S de 17 anos, foram feridos a tiros no final da tarde desta quarta-feira, 8, em uma propriedade rural situada na Travessa da Curica, no Ramal da Zezé no Bairro Belo Jardim II no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Antônio e o seu comparsa de 17 anos, em posse de uma arma de fogo invadiram uma propriedade rural para furtar, se aproveitaram que o dono não estava na casa, adentraram e ao sair com a televisão foram surpreendido por um morador da região que percebeu toda a situação, que em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção dos bandidos. O adolescente J.W.D.S de 17 anos, foi atingido com um tiro no braço e outro na região do peito esquerdo. Mesmo ferido ele ainda reagiu e com uma escopeta efetuou um tiro na direção do morador na tentativa de feri-lo, mas findou baleado o próprio comparsa (Antônio) nas costas.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram ao local, encontraram Antônio ferido dentro de um bananal. Já o adolescente J.W.D.S, conseguiu fugir, pediu ajuda a populares e foi encaminhado por eles a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito.

Os Policiais Militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que enviou uma ambulância básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Antônio Carlos ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O comparsa de Antônio após ser estabilizado na UPA foi encaminhado por uma ambulância do suporte avançado do SAMU ao Pronto-Socorro, em estado de saúde estável, porém seu quandro clínico pode se agravar.

A Polícia relatou a reportagem que os dois criminosos já possui passagens pela justiça pelo crime de roubo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.