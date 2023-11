Seis pessoas são atingidas por raio durante tempestade no Acre

Seis pessoas, sendo cinco da mesma família, foram atingidas por um raio na tarde desta quarta-feira, 8, durante uma tempestade na Comunidade dos Virgínios, localizada na zona rural de Mâncio Lima, interior do Acre.

Entre os atingidos, cinco foram levados para o Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, incluindo uma criança. Não houve morte, nem ninguém em estado grave.

O diretor-geral da unidade hospitalar, Hélio Bentes, disse ao ac24horas que os pacientes foram atendidos pela equipe de plantão e devidamente medicados. Três já foram liberados e três permanecem em observação, mas sem gravidade.

“Esses três que permanecem em observação entraram na emergência apresentando paralisia temporária dos membros superiores devido à descarga elétrica, mas já recuperaram os movimentos após o devido atendimento médico no Hospital”, contou à reportagem.

Uma das mulheres foi atingida no momento em que estava embaixo de uma árvore. As demais estavam na estrada.

Apesar do incidente, o comando do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul disse não ter recebido chamado para atender ocorrência dessa natureza em Mâncio Lima.