Avião que bateu em buraco teve trem de pouso arrancado no Acre; ninguém se feriu

O avião de pequeno porte da empresa Aeroban, que saiu da pista no momento em que fazia o pouso em Marechal Thaumaturgo, interior do Acre, teve o trem de pouso arrancado após bater em um buraco e perder o controle. Por sorte, ninguém se feriu. A aeronave havia saído de Cruzeiro do Sul por volta das 8h da manhã desta quarta-feira (22).

Informações apuradas pelo ac24horas apontam que na aeronave estavam o piloto e mais 6 passageiros. O vereador de Marechal Thaumaturgo, Rudson Rogério, estava entre os passageiros e disse à reportagem que apenas machucou o braço com o impacto da batida, mas que está bem. Ele fez Raio-x e viu que não sofreu nenhuma fratura.

“Quando nós pousamos, o avião já ficou fora de controle e foi para a mata. Andamos uns 300 metros na mata até a aeronave parar. O piloto disse que o problema foi um buraco na pista”, contou Rudson à reportagem.

No avião, também estavam Francisco Piyãko, presidente da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá e o presidente da Associação de produtores da Reserva Extrativa Juruá, Orleir.

O modelo da aeronave ainda não foi confirmado pela empresa, que deve se posicionar sobre o ocorrido ainda hoje (22).