Indígena morre após colisão entre carro e motocicleta na Estrada de Boca do Acre

Um acidente fatal aconteceu na manhã desta quarta-feira (22) envolvendo um carro e uma motocicleta. Segundo informações de populares que estavam no local a vítima fatal do acontecimento é um indígena Apurinã, que trafegava em uma motocicleta, que depois de fazer uma ultrapassagem em alta velocidade, colidiu de frente com uma Spin, com placa de Rio Branco/Ac.

O vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local relata que se trata de um táxi, porém a placa azul e branco não condiz com a identificação desse tipo de veículo. O Jornal Opinião fez uma consulta rápida e constatou que se trata de um carro particular.

Ainda de acordo com o mesmo relato, um princípio de confusão foi iniciado no local do acidente, entre os indígenas moradores da reserva e o motorista do veículo.

Fonte: Jornal Opinião