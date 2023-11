Ao menos 50% da administração dos espaços de capacitação foi destruído pelo fogo

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou que no início da manhã desta quinta-feira, 9, um incêndio foi registrado no prédio do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps) e causou prejuízos ao poder público do Estado.

Segundo o secretário da pasta de segurança, coronel José Américo Gaia, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) foi acionado via Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e o fogo foi controlado, no entanto, 50% do ambiente onde funcionava a administração dos espaços de capacitação dos institutos de Administração Penitenciária (Iapen) e Socioeducativo (ISE) e do CBMAC foi consumido pelo fogo, bem como grande parte do prédio da antiga academia de musculação.

Em nota, a segurança relata que a sala da reserva de armas, o alojamento dos operadores de segurança e a administração dos espaços de capacitação das polícias Civil e Militar foram preservados.

Sobre as causas do incêndio, o governo diz que a perícia técnica será realizada pelos órgãos competentes.