Tite chega ao Ninho do Urubu para trabalhar e exibe camisa do Flamengo; veja fotos no CT

Tite está no Ninho do Urubu para o seu primeiro dia de trabalho. O gaúcho de 62 anos chegou ao CT do Flamengo na manhã desta terça-feira e recebeu das mãos de Marcos Braz, vice de futebol, uma camisa personalizada com o nome às costas e o número 12.

– Orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura te permite toda a qualidade de trabalho possível. De alto nível como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta – disse Tite aos canais oficiais do clube, emendando:





– Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor, enquanto pessoa, de poder representá-los. A dignidade, a força e o trabalho para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos talvez seja melhor ainda.

A primeira sessão de treinamento do Flamengo sob comando de Tite está marcada para o período da tarde, mas o treinador chegou cedo ao Ninho do Urubu para começar a conhecer os processos e as dinâmicas praticadas no CT.

Técnico da seleção de 2017 a 2022, Tite foi anunciado oficialmente pelo Rubro-Negro na noite de segunda-feira, quando assinou contrato válido com o clube até dezembro de 2024.

Treinador leva consigo para o clube outros cinco profissionais que trabalharam com ele na seleção brasileira. São eles os auxiliares César Sampaio, Cléber Xavier e Matheus Bacchi, o preparador físico Fábio Mahseredjian e o analista Lucas Oliveira.