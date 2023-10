Prefeitura de Rio Branco autoriza aumento salarial de 20% para trabalhadores da Emurb

Foto: Assecom

A Prefeitura de Rio Branco anunciou, nesta segunda-feira (16), o aumento de 20% para os cargos em comissão da Emurb. O prefeito Tião Bocalom, na presença do diretor-presidente da autarquia, José Assis, assinou a resolução que autoriza o aumento salarial para os funcionários da empresa.

Esse aumento trata-se da equiparação dos valores dos cargos em comissão da empresa com os da prefeitura. Serão beneficiados com esse aumento cerca de 144 cargos em comissão, profissionais que trabalham na empresa como: engenheiros, arquitetos, advogados, assessores, motoristas, secretários e entre outros. Esses trabalhadores contemplados com o aumento de 20%, estão locados tanto na sede administrativa da empresa, localizada na rua Rio de Janeiro, bairro Abraão Alab, quanto na unidade de produção, que fica no distrito industrial.

De acordo com o diretor-presidente da empresa, José Assis Benvindo, o aumento salarial só foi possível graças ao trabalho da atual gestão da Prefeitura de Rio Branco e o Conselho Deliberativo da Emurb, que entendeu a viabilidade do aumento, em razão da saúde financeira positiva da empresa.

“Infelizmente quando cheguei a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, estava quebrada em todos os sentidos, totalmente desestruturada, sem aparelhagem ou boas condições, mas com trabalho sério e honesto temos mudado esta antiga realidade e hoje estamos fazendo justiça salarial com tantos trabalhadores(as) que têm dado o seu máximo para melhorar a pavimentação e infraestrutura da nossa capital”, destacou.

Por Assecom/ Prefeitura