Pane elétrica causa incêndio e destrói parcialmente veículo na Avenida Ceará, em Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma pane elétrica ocasionou um incêndio e destruiu parcialmente um veículo modelo Fiat Siena, de cor prata, na tarde desta segunda-feira, 9, na Avenida Ceará, em frente a um hospital oftalmológico, no bairro Bosque, em Rio Branco.

O motorista relatou que estava trafegando no veículo quando escutou uma explosão vindo do motor do carro, ocasionado por uma pane elétrica. Imediatamente ele parou e percebeu que seu veículo estava pegando fogo. Desesperado, o proprietário do veículo, que é tapeceiro, pegou o extintor e tentou apagar as chamas, mas não obteve êxito.

Populares que passavam no local conseguiram alguns extintores e uns baldes com água e o ajudaram a apagar o fogo antes que se alastrasse por todo o veículo. Não houve feridos no incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, isolou a área e fez o rescaldo no veículo. O carro foi removido por um guincho.