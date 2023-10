Ponte Juscelino Kubitschek começa a receber manutenção dos “consoles” em Rio Branco

A empresa PROCEC, responsável pelos serviços de manutenção na ponte Juscelino Kubitschek, a ponte Metálica, em Rio Branco, iniciou os reparos nas juntas de dilatação nesta segunda-feira, 9, e encomendou ferramentas e equipamentos necessários para a reforma dos “consoles”, que ficam entre a base da ponte e os pilares de concreto.

Segundo representantes da empresa ouvidos pelo ac24horas, a firma espera a chegada de macacos hidráulicos e andaimes específicos para este tipo de obra. A ideia é levantar a ponte e fazer a substituição dos consoles, sessão por sessão. “Nós já esperamos que as pessoas reclamem que não estão vendo o trabalho sendo feito, mas é um trabalho discreto, vai ser tudo feito por baixo da ponte, então ninguém vai ver nada”, disse um funcionário. As peças que substituirão as antigas são equipadas com amortecimento e borrachas de neoprene.

Segundo o representante da empresa no local, Márcio Lins, a empresa trabalha na ponte desde o dia 2 de outubro, há uma semana.

Modelo de ponte não é mais usada

Especialistas da empresa avaliam que a ponte Juscelino Kubitschek é feita em um modelo antigo, sequer é usado nos dias atuais. Os consoles, por exemplo, que serão trocados, não têm amortecimento. A curta distância entre os pilares também não são mais utilizados.

“Não se constrói mais ponte dessa forma, mesmo que seja metálica. A metodologia dessa obra é antiga, muita coisa mudou de lá para cá, agora se faz ponte em balanço sucessivo, utilizando o mínimo de pilares possível, como na ponte de concreto que vocês têm aqui. Este modelo [ponte metálica] ainda é vão contínuo, então fica muito pilar dentro do rio”, disse Márcio Lins, funcionário da PROCEC.