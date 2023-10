Filhote de jaguatirica é resgatado em árvore na área central do município de Acrelândia

Um filhote de jaguatirica foi resgatado na manhã desta quarta-feira, 4, em uma árvore na Avenida Brasil, região central do município de Acrelândia, interior do Acre. A aparição do animal acabou assustando populares, que chegaram a cogitar que se tratava de um filhote de onça-pintada.

De acordo com informações repassadas por João Vitor, morador da cidade que gravou um vídeo do ocorrido, o animal silvestre subiu na árvore e atraiu curiosos.

Porém, devido aos riscos, a jaguatirica precisou ser retirada, em segurança, por funcionários de uma empresa privada que, após a remoção, decidiram levar o animal para uma área ambiental na estrada. “A nossa intenção não era machucar o animal, apenas levá-lo ao habitat natural”, explicou Vítor.

A reportagem do ac24horas buscou contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros para buscar mais informações, porém nenhuma equipe havia sido notificada sobre o ocorrido.

VEJA VÍDEO: