Acre já teve 106 cédulas falsas de R$ 20 e R$ 200 recolhidas pelo Banco Central

A Polícia Federal iniciou nessa quarta-feira (4), a Operação Coin Pursuit, com a finalidade de investigar crimes de moeda falsa e associação criminosa, praticados no comércio de Rio Branco. A investigação foi iniciada em dezembro de 2022, quando um dos integrantes do grupo foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar introduzir no comércio duas cédulas de R$ 200 falsificadas.

O Banco Central informou que o sistema financeiro do Acre já retirou de circulação 106 cédulas fake, sendo de R$ 20 e R$200.

Após a prisão em flagrante, a PF identificou a existência de outro responsável por entregar as cédulas falsas aos membros do grupo criminoso para que realizassem a troca dos valores por cédulas autênticas, causando graves prejuízos ao comércio local.

Nesta data, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na capital acreana. O material apreendido será submetido à análise da equipe de investigação e à perícia criminal, podendo surgir novos fatos e pessoas investigadas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e moeda falsa.