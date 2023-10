Polícia Civil promove palestra de conscientização sobre prevenção de abuso sexual em Cruzeiro do Sul

Nesta quinta-feira, 5, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA), em colaboração com a Secretaria de Estado da Mulher, realizou uma ação de conscientização na Escola Municipal Osvaldo D’Albuquerque, na cidade de Cruzeiro do Sul.

O evento reuniu policiais civis, equipe pedagógica da escola, psicólogos, assistentes sociais e crianças com idades entre quatro a seis anos, com o objetivo de educar e empoderar as crianças sobre o conhecimento do próprio corpo humano e a prevenção de abusos.

“A iniciativa, que ocorreu em um ambiente lúdico e acolhedor, teve como foco principal proporcionar às crianças uma compreensão adequada do corpo humano, especialmente das partes íntimas, a fim de capacitá-las a identificar qualquer situação de abuso e comunicar aos responsáveis, possibilitando assim a adoção das medidas cabíveis”, relatou o delegado titular da DEMPCA em Cruzeiro do Sul, Renan Santana.

O delegado ressalta que é crucial educar as crianças desde cedo sobre seu próprio corpo e sobre os limites pessoais. Isso as empodera e as capacita a se protegerem de potenciais situações de abuso. A parceria com a equipe pedagógica da escola e a Secretaria de Estado da Mulher foram essencias para o sucesso desta ação.

Durante a ação, foram realizadas atividades interativas, como músicas e dinâmicas, que abordaram questões relacionadas ao corpo e à intimidade de forma leve e acessível às crianças. A presença de psicólogos e assistentes sociais foi fundamental para criar um ambiente seguro e confortável, permitindo que as crianças expressassem suas dúvidas e preocupações.

Por Assessoria/ PCAC