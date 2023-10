Rotas alternativas desafogam trânsito na construção de elevado da Avenida Ceará

Em uma reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira, 5, na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Rio Branco, secretários municipais e outras autoridades, como o vice-presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre, Celestino Oliveira, debateram as soluções de trânsito que estarão disponíveis para a população durante a obra de um elevado de 188 metros que será edificado na avenida Ceará, entre os bairros Jardim de Alah, e Conjunto Mariana.

Numa apresentação do arquiteto Diego Parreira, da Diretoria de Transportes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans, foram divulgadas as rotas alternativas que serão utilizadas pela população, nos horários ou dias que a avenida Ceará estiver parcial ou totalmente interditada em função das obras. O ac24horas montou duas ilustrações das mudanças que estão foram apresentadas.

Para motoristas que trafeguem no sentido aeroporto de Rio Branco, ou da Via Verde para o centro, estão sendo sugeridas ruas dos bairros Conjunto Esperança e Jardim de Alah:

Para motoristas que trafeguem no sentido centro de Rio Branco para a Via Verde ou BR-364, estão sendo sugeridas ruas do bairro Conjunto Mariana:

O superintendente da RBTrans, Benício Dias, destacou que as alterações no trânsito da avenida Ceará não deve paralisar o local da obra todos os dias, e que a interdição acontecerá conforme a necessidade do canteiro de obras, resguardando a segurança dos operários. “É importante deixar claro para a população que esse período, de 8 meses, é um investimento de esforço em prol de uma melhoria que vai ficar na cidade para sempre. Vamos estar com os agentes de trânsito na avenida Ceará, e também, é claro, nas rotas alternativas, para garantir a fluidez de trânsito”, disse.

Após a reunião desta quinta-feira, representantes da RBTrans e da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco devem visitar as rotas alternativas para vistoriar as ruas, no sentido de fazer melhorias nestes locais antes que eles recebam um fluxo maior de automóveis: “A população não vai ter nenhuma dificuldade para encontrar os melhores caminhos”, disse o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira.

Prefeitura de Rio Branco prepara teste das rotas alternativas para a próxima semana:

A assessoria da Prefeitura de Rio Branco anunciou, durante a reunião, que nos próximos dias, uma simulação de interdição da avenida Ceará será feito, para testar a viabilidade das rotas alternativas propostas pela Diretoria de Trânsito e ajustes serão feitos, caso sejam necessários.