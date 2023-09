Vendaval derruba parte de estrutura de comércio e mata mulher no interior do Acre

Por Davi Sahid

Valquíria Vale de Oliveira, de 31 anos, morreu vítima de esmagamento após parte da estrutura de um comércio cair durante um vendaval no final da tarde deste sábado, 16. A tragédia aconteceu na Rodovia AC-40 no município de Porto Acre distante 61 km de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Valquíria estava no comércio ao qual trabalha, onde também é sua residência, quando um forte vendaval atingiu o estabelecimento e a estrutura de madeira caiu por cima da vítima. Valquíria sofreu um afundamento de crânio e tórax e desmaiou com impacto.

Populares ao verem a situação foram até unidade de saúde do município e dediram ajuda aos profissionais que ao chegarem ao local iniciaram as massagens cardíaca. A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, os paramédicos continuaram os procedimentos iniciados pelos profissionais da Unidade de Saúde, mas Valquiria não resistiu aos ferimentos e morreu.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito. Após a perícia o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.