Colisão entre carro e moto tira a vida de motociclista no bairro Bosque, na capital

Por Davi Sahid

Uma colisão entre carro e motocicleta tirou a vida do motociclista Luciano de Oliveira, de 42 anos, na noite desse sábado, 16, no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva com a Francisco Mangabeira, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, a motorista não identificada pela reportagem, conduzia o veículo modelo Cross Fox, de cor prata, placa OVG-7C43, e trafegava na rua Francisco Mangabeira no sentido centro-bairro quando ao tentar cruzar a rua Quintino Bocaiúva, o motociclista que trafegava numa moto modelo Honda Bros, de cor vermelha, no sentido centro-bairro, colidiu na lateral do carro.

Com o impacto, Luciano foi arremessado, bateu a cabeça e desmaiou. A motorista do carro permaneceu no local até a chegada do socorro.

Uma ambulância do SAMU foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Luciano ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo, com fratura no braço esquerdo e um traumatismo crânio encefálico de natureza grave.

Após dar entrada ao hospital, Luciano sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas a vítima não resistiu e morreu.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local do acidente e isolaram a área para os trabalhos de perícia.