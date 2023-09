Lula se encontra com príncipe Saudita, que aponta interesse em investir no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu pela primeira vez neste domingo (10), com Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita. O encontro aconteceu logo após o encerramento da 18ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo do G20, em Nova Delhi, na Índia.

De acordo com o Palácio do Planalto, na conversa entre os dois líderes, Lula deu as boas-vindas à Arábia Saudita como novo país-membro do Brics. O país árabe faz parte do grupo de seis novos integrantes oficializados no bloco de nações emergentes em agosto – juntamente com a Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã – durante a cúpula de Joanesburgo.

Os representantes sauditas indicaram ao presidente Lula que desejam ampliar investimentos no Brasil, principalmente na área de petróleo e gás e também nas fontes verdes, além de retomar uma agenda comercial que ficou parada nos últimos anos.

Na reunião, ficou acertado que uma delegação de empresários e autoridades sauditas deve visitar o Brasil em breve para conhecer a carteira de projetos do Novo PAC que estão abertos a investimentos estrangeiros. Essa agenda será discutida pelos ministérios das Relações Exteriores de ambos os países.

Conversei pela primeira vez com o primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Falamos sobre a entrada do país nos Brics e tratamos de investimentos em combustíveis e energia verde nos dois países. 🇧🇷🇸🇦

📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/xjAZnfrZxb

— Lula (@LulaOficial) September 10, 2023



Segundo o presidente Lula, o crescimento dos investimentos sauditas no Brasil é bem vindo e pode ser importante no processo de transição para uma economia mais sustentável, com destaque para setores de alta tecnologia, como o desenvolvimento de motores híbridos e também em hidrogênio verde.

O presidente também falou sobre as relações comerciais entre os dois países, que vêm crescendo ano a ano. Em 2022, o volume comercializado chegou a US$ 8,2 bilhões.

RELAÇÕES BILATERAIS – As relações diplomáticas entre Brasil e Arábia Saudita completam 55 anos em 2023. A embaixada brasileira em Jeda e a embaixada saudita em Brasília foram abertas há 50 anos, em 1973 (em 1986, quando Riade passou a ocupar o posto de capital saudita, a embaixada também foi transferida).