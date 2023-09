Governo recebe aprovação para a construção de 383 moradias populares na Cidade do Povo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), recebeu a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional para a construção de 383 moradias populares na Cidade do Povo, em Rio Branco. A aprovação foi expedida nesta quarta-feira, 20, e recebida pela equipe de governo nesta quinta-feira, 21.

A construção das moradias vai oferecer acesso à população em situação de vulnerabilidade social, com rendimento familiar mensal de até três salários-mínimos, e que possuam cadastro no Sistema Habitacional (SisHab). O sistema está aberto para a realização do cadastro de forma contínua.

Com a aprovação, o projeto segue para a assinatura de contrato com a Caixa Econômica Federal, a continuidade do processo licitatório com abertura prevista para outubro, e a execução das obras nos próximos meses, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb).

O investimento total é de R$ 48 milhões, em que 42 milhões são financiados pela Caixa Econômica e R$ 6 milhões de contrapartida do Estado, por meio do Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público – Pró Moradia.

“São mais 383 famílias que serão beneficiadas com uma moradia digna. É o resultado de todo um trabalho do governo do estado junto aos órgãos competentes em prol da nossa população acreana. Agora vamos dar continuidade a esse trabalho, cumprindo as demais etapas para garantir habitação de qualidade àqueles que mais precisam”, destacou o governador Gladson Cameli.

O titular da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Egleuson Santiago, destacou que além de atender 383 famílias em situação de vulnerabilidade, a obra deve fomentar a geração de emprego e renda.

“É um financiamento que fizemos junto à Caixa Econômica, passou pela Assembleia Legislativa, e tem algumas fases a serem cumpridas. O público-alvo são as pessoas que precisam de moradia e que possuam cadastro no Sishab. Até o final do ano assinaremos a ordem de serviço”, afirmou o gestor.

O empreendimento na Cidade do Povo, no Segundo Distrito da capital, possui equipamentos comunitários que atendem plenamente as moradias adicionais, com unidades de educação, saúde, segurança, comércio, assistência, lazer e outros já edificados pelo governo do Estado.