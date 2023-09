General Heleno nega ter participado de reunião para discutir plano de golpe

Ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de Jair Bolsonaro (PL), o general Augusto Heleno negou ter participado de reunião para articular um golpe de Estado.

Questionado pelo âncora da CNN Gustavo Uribe, Heleno afirmou que, em sua presença, “não houve nenhuma reunião” com esse teor.

Em delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente, disse à Polícia Federal que Bolsonaro se reuniu com os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para discutir detalhes de um plano para não deixar o poder ao final de seu mandato.

O encontro teria ocorrido após as eleições do ano passado, em que ele foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O general é um aliado próximo de Bolsonaro e trabalhou no Palácio do Planalto durante todo o mandato do ex-presidente.