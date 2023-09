Homem é morto a pedido do amante após ameaçar expor relacionamento extraconjugal

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (18), o empresário Cláudio Rodrigues de Oliveira Bastos, acusado de ser o mandante do assassinato de Yohan Tairik Guimarães Costa, com quem mantinha um caso extraconjugal.

O crime ocorreu no dia 11 de setembro, no bairro Rio do Ouro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com a investigação, conduzida pela 79ª DP de Jurujuba, o crime foi motivado devido às ameaças feitas por Yohan de revelar a relação que mantinha com Cláudio, dono de uma empresa no ramo de bufê. Os dois eram casados com outras mulheres.

Ainda segundo a Polícia Civil, Cláudio teria atraído a vítima até um ponto de ônibus, sob o pretexto de uma falsa oportunidade de emprego, na função de caseiro. Após a chegada de Yohan, o assassino contratado para cometer o crime, que estava esperando a vítima, se aproximou e deu um tiro em sua cabeça.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança de um estabelecimento próximo. Análises das imagens feitas pela polícia revelaram, ainda, que após a execução, o autor roubou o aparelho celular de Yohan antes de embarcar em um ônibus e fugir. O responsável pelos disparos ainda não foi identificado.

Veja o vídeo:

Durante diligências de busca e apreensão realizadas, foram recuperados um aparelho celular e um computador. Com acesso às mensagens trocadas entre Cláudio e Yohan, as autoridades confirmaram que o crime foi premeditado: as negociações relativas à oferta de emprego foram iniciadas pelo suspeito há quase três meses, em julho, culminando no dia do assassinato.

Em audiência de custódia realizada na terça (19), a juíza Priscilla Macuco rejeitou os pedidos de revogação da prisão, liberdade provisória e prisão domiciliar feitos pela defesa de Cláudio. Procurados pela CNN para se pronunciar a respeito dos fatos, os advogados do suspeito afirmaram que não irão se manifestar.