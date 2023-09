Em duelo contra o rebaixamento, Bahia e Vasco empatam na Arena Fonte Nova

Em jogo que envolveu diretamente a luta contra o rebaixamento, Bahia e Vasco empataram por 1 a 1, na Arena Fonte Nova. O time baiano saiu na frente com Ademir, no fim do primeiro tempo, mas Vegetti empatou em cobrança de pênalti na etapa final.

A partida marcou estreias importantes. Maior contratação do Vasco no ano, Payet entrou no início do segundo e participou da reação do time carioca na partida. Último reforço do Bahia, Luciano Juba entrou nos minutos finais da partida.

Ruim para os dois

O resultado não foi bom para ninguém. Jogando em casa, o Bahia desperdiçou a oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento. Com 22 pontos, na 16ª colocação, o time nordestino é o primeiro clube fora do Z-4, com apenas um ponto de vantagem para o Santos (17º).

Para o Vasco, que corre atrás do prejuízo após um primeiro turno muito ruim, o resultado também não foi bom. Apesar de somar um ponto fora de casa, o time tem apenas 17 pontos e segue na 18ª colocação, na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo tricolor

Foi um primeiro tempo em que o Bahia teve mais volume, tomou a iniciativa do jogo, mas encontrou dificuldades para finalizar. Com o Vasco fechado, com uma formação cautelosa, o Tricolor teve a bola, mas criou pouco perigo. O Vasco, por sua vez, apostava nos contra-ataques. Paulinho era o responsável por levar o time à frente, fez um bom primeiro tempo, mas não encontrou companhia. No fim da primeira etapa, o Bahia encontrou espaços por fora saiu na frente após boa jogada pela esquerda de Rezende, que terminou em gol de Ademir.

Mudanças melhoram o Vasco

O panorama mudou na etapa final. Ramón Díaz voltou com três substituições do intervalo. Além de promover a estreia de Payet, o treinador colocou Sebastián Ferreira e Marlon Gomes no jogo. O Vasco melhorou e buscou o empate. Após Gilberto cometer pênalti em Marlon Gomes, Vegetti cobrou bem e marcou seu terceiro gol pelo clube. Com tudo igual, o jogo ficou aberto, e os dois times poderiam ter vendido. Kanu desperdiçou uma chance incrível, assim como Jair acertou um chute perigoso. Nos acréscimos, o volante vascaíno ainda foi expulso por cotovelada em Juba. No fim, o empate foi justo.

Cotovelada e expulsão

Jair foi expulso no fim do jogo por acertar uma cotovelada em Luciano Juba. Em um primeiro momento, o árbitro deu cartão amarelo para o treinador. Mas após consultar o VAR recebeu o vermelho e vai desfalcar o Vasco contra o Fluminense, no dia 16.

Agenda

Com a Data Fifa, os dois times terão algum tempo livre para treinar

O Bahia volta a campo no dia 14, contra o Coritiba, no Couto Pereira

O Vasco joga no dia 16, contra o Fluminense. O local ainda não foi oficializado, mas o clube solicitou o estádio Raulino de Oliveira.







Por ge