Em confronto direto, América-MG vence Santos e deixa a lanterna após 9 rodadas

Com o resultado, o América-MG deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro, posição que ocupava desde a 14ª rodada. Agora em 19º lugar, o time tem 16 pontos, seis a menos do que a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. O Coelho ainda empurrou o Coritiba para o último lugar. O Santos tem 21 pontos e continua em 17ª posição, dentro do Z-4.

