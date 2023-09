Duas barragens se rompem na mesma cidade após fortes chuvas no Rio Grande do Sul

Duas barragens se romperam na cidade de Canguçu, no Rio Grande do Sul, após as fortes chuvas nas últimas duas semanas.

De acordo com a prefeitura, foram registrados danos em propriedades de produção pecuária, estradas e em mais de 56 pontes. Não há registro de nenhuma vítima até o momento.

Veja imagens:

Nos últimos 14 dias, a cidade recebeu mais de 400 milímetros de chuva. “Apesar das dificuldades ocasionadas por esses períodos de fortes chuvas, as equipes da Defesa Civil e da Prefeitura seguem realizando um intenso trabalho de recuperação e prestando atendimento às pessoas atingidas”, informou a prefeitura de Canguçu em nota.

No início de setembro, fortes chuvas atingiram 97 municípios do Rio Grande do Sul, deixando 4,8 mil desabrigados e mais de 20 mil desalojados. Ao todo, 340.928 pessoas foram afetadas. Foram contabilizados 47 mortos e 925 feridos.

Previsão de mais chuva no RS

A semana começa com a passagem de uma nova frente fria na região Sul. Combinada com a circulação de ventos, volta a deixar o Rio Grande do Sul em alerta. Possibilidade de temporais, chuva volumosa e persistente no oeste e sul gaúcho.

Em Porto Alegre, o sol ainda aparece, com bastante nebulosidade, mas a chuva pode ocorrer a qualquer momento do dia. Na Região Serrana e extremo norte do estado, as pancadas intercalam períodos de melhora.