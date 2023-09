Flamengo se reapresenta e Arrascaeta segue como dúvida para final da Copa do Brasil

O Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo. A próxima partida é contra o Goiás, na quarta, pelo Brasileirão, mas o holofote está no segundo e decisivo jogo da Copa do Brasil, no domingo, no Morumbi. Arrascaeta e Luiz Araújo seguem como dúvidas.

Ambos tiveram uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e são desfalques desde 26 de agosto. Tanto Arrascaeta quanto Luiz Araújo já fazem atividade em campo no Ninho do Urubu, mas ainda estão acompanhados pelo fisioterapeuta fazendo trabalho com bola.

A lesão tirou ambos de três partidas: Botafogo (2×1), Athletico-PR (0x3) e São Paulo (0x1).

A dupla ainda não foi integrada ao elenco e terá mais cinco sessões de treinamento para se recuperar. Os titulares fizeram atividade regenerativa na academia, enquanto isso, os reservas foram a campo com Sampaoli. Atletas do sub-20 participaram da atividade.

Vale destacar que cerca de uma hora e meia após o término da partida, Arrascaeta postou uma mensagem de esperança em uma virada do Flamengo nesta final.





O Flamengo enfrenta o Goiás, na quarta, às 19h (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha). O foco, porém, é a final contra o São Paulo, no domingo, às 16h, no Morumbi.



Por ge