Amigos fazem vaquinha para reformar o Quintal do Osvaldo após temporal

Após um temporal que causou danos e prejuízos financeiros, amigos e frequentadores do bar e restaurante Quintal do Osvaldo, em Rio Branco, realizam uma “vaquinha” para angariar recursos e custear a reconstrução do estabelecimento, que teve parte de sua estrutura devastada no último domingo, 24, no bairro Seis de Agosto.

O grupo organizou um card pedindo ajuda para Osvaldo. “Não vamos deixar o sonho do sr. Osvaldo morrer”, diz a frase. Para ajudar o proprietário, o card informa a chave pix (68 999828557) para doações de qualquer quantia, no nome de Osvaldo Gomes de Oliveira.

Em meio aos danos do temporal, o telhado do deck do estabelecimento, que havia passado por reformas recentes, veio abaixo sobre dezenas de mesas e cadeiras de madeira.