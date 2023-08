São Paulo vira confronto sobre o Corinthians e vai à final

O panorama se manteve mesmo com as alterações do Corinthians, que lançou Matías Rojas e Fagner nas vagas de Fausto Vera e Bruno Méndez para fazer o time ter minimamente a bola. O São Paulo, porém, continuou mandando no jogo e só não fez o terceiro gol por excesso de capricho – Calleri, já impedido, tentou um gol de placa, enquanto Wellington Rato jogou na lua a oportunidade de matar o jogo frente a frente com Cássio. Com o jogo se arrastando e novas alterações, com Giuliano, Wesley e Matheus Bidu, o Corinthians, enfim, resolveu jogar – já perto dos 30 minutos. Diante de um São Paulo cansado e buscando conservar a vantagem, o Timão pressionou na base do abafa e dos dribles de Wesley e teve sua melhor chance num chute de Matías Rojas que exigiu defesaça de Rafael – o goleiro salvaria de novo no fim uma finalização de Giuliano, que estava impedido. A classificação era do Tricolor.

Próximos jogos