Flamengo vence o Grêmio de novo e está na final da Copa

Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Grêmio, Arrascaeta bateu o pênalti decisivo porque Gabigol e Pedro não estavam em campo. Após a partida, ele falou sobre o momento turbulento vivido pelo clube, garantiu que as coisas já foram resolvidas e deseja um Rubro-Negro “fortalecido” para a decisão da Copa do Brasil.

– Momento difícil, a gente sabe que quando ganha, o assunto é Flamengo. E quanto perde é Flamengo. Sempre vira tudo em torno dessa grande instituição. Não só no Rio, mas no mundo inteiro. A gente vai sair fortalecido. As vezes acontecem coisas no futebol, é difícil pra todo mundo, a pressão é muito grande. Num instante pro outro pode acontecer qualquer coisa. Mas a gente já resolveu entre o grupo – afirmou o uruguaio.

Suárez passa em branco