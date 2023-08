Prefeitura lança Refis 2023 para usuários que estão inadimplentes com o Saerb

A Prefeitura de Rio Branco lançou, nesta segunda-feira (14), o Programa de Regularização Fiscal (Refis) 2023 do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb). Nessa edição, o programa conta com a parceria do Supermercado Araújo, onde um ponto do Saerb foi implantado para atender diariamente usuários que queiram quitar suas dívidas.

Segundo o diretor presidente da autarquia, Enoque Pereira, a ideia do programa foi uma iniciativa do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao observar que muitas pessoas se encontravam inadimplentes com o Saerb. De acordo com o gestor em 19 meses, a autarquia já acumula uma dívida de R$ 50 milhões de reais dos usuários que não pagam pela água tratada que chega em suas casas.

“É um dinheiro que falta para o investimento, para manter o sistema rodando, para que a água chegue em mais quantidade e qualidade para as residências. Então, o usuário tem que entender que pagar conta em dia é uma obrigação dele e uma forma de fazer com que o Saerb ande. Nós agradecemos a parceria com o Araújo, estamos em cinco supermercados da rede e é necessário para que o usuário tenha ponto de atendimento espalhado pela cidade”, disse.

Os interessados em regularizar suas dívidas junto ao Saerb, devem procurar a rede AraSuper dos bairros Tangará, Amapá, Wanderley Dantas, Sobral e Floresta. Esses pontos vão funcionar durante um mês, das 7h às 19h. Mas, o usuário também pode se dirigir aos pontos fixos de atendimento localizados na sede do Saerb, antigo Mira Shopping, das 7h30 às 17h30 e na Oca, das 7h30 às 13h30.

O diretor presidente do Saerb, ainda reforçou que o Refis está destinado a todos que estão em dívida com a autarquia, onde o atendimento contempla tanto o usuário comum, como empresas, indústrias e até o Governo.

“Qualquer um que tiver dívida com o Saerb pode nos procurar com a redução de até 95% de juros e multas com parcelas de até 20x, ou seja, os usuários têm todas essas facilidades para que depois não venha dizer que não houve esse mecanismo de ajuda do próprio Saerb”, finalizou.

O empresário e proprietário da rede de supermercados, Adem Araújo, destacou que essa parceria vem para somar junto a municipalidade para que os usuários tenham mais informações acerca de como funciona o Refis e que é possível quitar suas dívidas junto ao Saerb.

“Temos esse papel também de tentar instruir, informar e dar o apoio para o poder público, nesse caso o Saerb para que ele possa educar mais o consumidor, mostrar a importância de estar em dia com as suas faturas e assim trazer mais investimento inclusive no saneamento que é tão importante”, disse.

Edna Silva, disse que foi ao supermercado como de costume e ficou surpresa ao ver o espaço do Saerb dedicado a quitação do Refis 2023, a aposentada aproveitou a oportunidade para verificar se estava em dia com a autarquia.

“Eu achei uma iniciativa muito boa, porque muitas pessoas já estão procurando por isso e encontrar no supermercado Araújo que é um local onde muitas pessoas vêm, inclusive eu que estou sempre aqui, vejo que é uma boa oportunidade para que as pessoas conheçam melhor essa forma de conseguir regularizar sua vida financeira”, expressou.

Por Assecom/Prefeitura

Foto: Evandro Derze/Assecom