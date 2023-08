Motociclista passa mal, bate em meio fio e morre no município de Cruzeiro do Sul

Marcus Vinicius Mesquita Costa, 21 anos, que conduzia uma motocicleta, morreu na manhã desta quarta-feira, 23, no Bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul, após bater com a moto no meio fio e cair.

Segundo a Polícia Militar o homem pode ter passado mal, perdeu o controle da moto enquanto trafegava pela Rua Tarauacá. “Após passar pelo Mercantil Cohab, ele se chocou contra o canteiro central e colidiu contra um poste de energia. A perícia informou preliminarmente que o condutor estava em velocidade normal, o que aumenta a suspeita de que ele possa ter passado mau enquanto dirigia”, citou a Polícia Militar.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

Marcus Vinicius Mesquita era funcionário da Empresa Cruzeirense de Obras Públicas, Serviços e Urbanização – Ecops, de Cruzeiro do Sul, que emitiu Nota, lamentando o fato.