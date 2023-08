Polícia Militar do Acre apreende aproximadamente 200 maços de cigarros provenientes da Bolívia

Equipe da Companhia de Operações Especiais (COE/Bope), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu no início da tarde desta quarta-feira, 23, aproximadamente 200 maços de cigarros provenientes da Bolívia. O fato ocorreu no Ramal Tabocal, em Xapuri, onde um homem de 40 anos foi preso durante a ação policial.

Os militares se encontravam na Operação “Guardiões da Fronteira” realizando patrulhamento de rotina, quando visualizaram um cidadão em uma motocicleta com dois volumes em sacos de fibras presos a garupa, fato que chamou a atenção da guarnição. Ao notar a presença policial, o condutor tentou empreender fuga mas foi abordado após 20 quilômetros de acompanhamento.

Questionado sobre o motivo da fuga, informou que estaria transportando cigarros que haviam sido comprados na Bolívia. Durante as buscas foram encontrados 199 maços de cigarro de marca boliviana, além de 739,00 reais. O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia.

Por Ascom/PMAC