Em ação rápida, militares do Bptran apreendem arma de fogo e prendem suspeito de roubo

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), prenderam em flagrante um homem suspeito de roubar uma joalheria na região do centro de Rio Branco, o fato aconteceu na manhã de quarta-feira, 23.

A equipe policial se deslocava para atendimento de sinistro de trânsito quando se deparou com populares informando sobre um roubo que acabara de acontecer. Os militares iniciaram buscas a pé sob a ponte Sebastião Dantas quando avistaram um suspeito que tentou empreender fuga atravessando para região da 6 de agosto, mas foi interceptado pelo policiais.

Em conversa com o suspeito, ele confessou ter cometido o crime junto de um comparsa e afirmou que tinha deixado os objetos do roubo em uma mochila de cor azul. Os policiais realizavam uma busca no interior da mochila e encontraram uma arma de fogo artesanal, 12 relógios, além de quantia em dinheiro.

Os militares encaminharam o envolvido à delegacia de flagrantes para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC