Governo inicia aplicação de material asfáltico na Estrada da Variante em Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), e o Consórcio Laranjeira tem trabalhado nesta terça-feira, 22, na imprimação asfáltica na Estrada Antônio Carlos Miranda, em Xapuri.

“O avanço dos trabalhos nessa estrada demonstra o comprometimento do Estado com a população de Xapuri”, afirmou o presidente do Deracre, Beto Murad.

Os trabalhadores do Consórcio atuam no trecho de um quilômetro, no serviço de imprimação, uma etapa que consiste na aplicação de material asfáltico apoiado sobre camadas de base, de sub-base, de reforço do subleito e subleito.

De acordo com o presidente do Deracre, a ação visa garantir a proteção contra intempéries para que, em breve, seja executada a camada asfáltica.

“É uma etapa necessária antes da pavimentação asfáltica, e os trabalhadores seguem também atuando nos serviços de execução de base estabilizada granulometricamente com solo-areia e assentamento de bueiros tubulares de concreto na estrada”, afirmou.

A obra prevê a implantação e pavimentação dos 17,5 quilômetros da Rodovia AC-380, trecho do entroncamento até a BR-317 e tem gerado trabalho e renda para a população.

Foram destinados R$ 24 milhões, por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, para asfaltamento dos 17,5 quilômetros da via. O Deracre segue acompanhando o andamento da obra.