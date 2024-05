Com show de Luciano, São Paulo aproveita expulsão e bate o Vitória

O São Paulo se aproveitou de uma expulsão logo no início da partida e venceu com tranquilidade o Vitória por 3 a 1 na tarde deste sábado (5) no Barradão pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da forte chuva, o Tricolor viu Luciano dar show e marcar duas vezes. Ferraresi fez terceiro. O gol dos donos da casa foi de Willian Oliveira.

O início do jogo foi burocrático por conta da expulsão de Wagner Leonardo por cotovelada em Calleri. O zagueiro demorou para sair do gramado e os companheiros precisaram insistir para que ele cedesse. Com um a mais, o São Paulo dominou as principais chances e deu trabalho com Igor Vinicius e Luciano. Gabriel Arcanjo foi quem mais trabalhou pelo Vitória e trabalhou bem, mas não conseguiu evitar um gol no fim de Luciano, que completou seu 100º no Brasileirão.

O Vitória voltou para a segunda etapa incendiando o jogo e arrancando empate aos cinco minutos com gol de Willian Oliveira, mas a alegria durou pouco. Luciano voltou a colocar o São Paulo na frente com gol dois minutos mais tarde. O jogo ficou morno, o Tricolor se fechou e buscou contra-ataques. Nos minutos finais, Ferraresi, de rebote, mandou uma bomba para dentro do gol e concretizou a vitória.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (8), às 21h30 para enfrentar o Cobresal pela Copa Libertadores. O Vitória enfrenta o Vasco no domingo (12), às 11h pelo Brasileirão.

Com o resultado, o Tricolor vai a sexto colocado, com sete pontos. O Vitoria segue com apenas um, em 18º colocado.

Só deu São Paulo

O início de jogo foi burocrático com A expulsão de Wagner Leonardo por cotovelada em Calleri, que caiu no chão e reclamou muito de dores. Em um primeiro momento, o jogo seguiu, mas o VAR interviu e o árbitro decretou o vermelho para o zagueiro. Foram seis minutos de jogo parado, pois o defensor não admitiu a penalidade e se recusou a sair do gramado. Os companheiros do Vitória o acalmou e, após muita insistência, o jogador foi para o vestiário.

Com um a mais, o São Paulo aproveitou os espaços, dominou as principais chances e teve facilidade para chegar ao ataque. Nestor criou linda jogada em drible no Zeca e apareceu na área pra cruzar rasteiro. A bola desviou e sobrou para Igor Vinicius, que tinha espaço, mas não aproveitou a oportunidade.

Debaixo de muita chuva, o gramado pesou e as equipes tiveram um pouco de dificuldade, pois a bola ficou mais lenta. Uma poça se formou próximo da entrada da área dos donos da casa.

O São Paulo abusou dos ataques pelas laterais e levou perigo com Luciano e Igor Vinicius, que incomodaram a defesa. O ataque, porém, faltou ser eficiente nas definições. Igor, pelo lado direito, teve mais uma chance clara em um rebote. Com o gol aberto, ele mandou uma bomba e acertou a trave.

Após ensaiarem muito, o gol saiu nos minutos finais justamente com a dupla Igor Vinicius e Luciano. Igor, de longe, arriscou chutar em direção ao gol, mas ajeitou para Luciano. Bem posicionado, o atacante mandou de peixinho para dentro do gol. Esse foi o 100º tento do atacante pelo Campeonato Brasileiro. No momento que ele atingiu a marca eram 43 jogos e 100 gols.

Show de Luciano

O Vitória voltou incendiando o segundo tempo com gol aos cinco minutos após cruzamento na medida de Matheuzinho para gol de Willian Oliveira. Mesmo com um a menos, o time de Léo Condé apostou na bola parada e se colocou de novo na partida.

A alegria, porém, durou pouco. Luciano voltou a aterrorizar Gabriel Arcanjo e balançou a rede dois minutos depois. Nestor encontrou Michel Araújo, que deu passe para Luciano bater de primeira e não dar chances ao goleiro. O Tricolor voltou a ficar na frente no placar.

Após os gols, o jogo ficou morno. O Leão até insistiu mais um pouco, mas viu o São Paulo se fechar e melhorar a marcação. O Tricolor passou a buscar contra-ataques e na reta final ficou muito próximo de ampliar o placar com Rodriguinho. O jogador ficou de frente para o gol, mas isolou a bola.

Nos minutos finais, o São Paulo concretizou a vitória com gol de Ferraresi no rebote, logo após escanteio. Calleri finalizou, foi travado pela defesa, mas o zagueiro deu uma bicuda e viu a rede balançar para concretizar a vitória do Tricolor.

Lances Importantes

Expulsou! – Aos seis minutos, Wagner Leonardo foi expulso por cotovelada em Calleri na área.

QUASE! – Aos 17 minutos, Igor driblou Zeca e cruzou rasteiro. A bola chega em Igor Vinicius, que tinha espaço, mas não aproveitou a oportunidade.

Por pouco – Aos 26 minutos, Rodrigo Nestor cobrou bem uma falta fechada, mas viu o goleiro Lucas Arcanjo se esticar inteiro para defender.

NA TRAVE! Aos 39 minutos, Luciano recebeu na ponta esquerda e cruzou para Calleri, que chegou batendo em cima do goleiro. A bola sobrou e, de rebote, Igor Vinicius manda uma bomba no gol e acertou a trave.

GOL! – Aos 44 minutos, Igor Vinicius ajeitou para Luciano mandar de cabeça para o gol.

GOL! Aos 5 minutos do primeiro tempo, Matheuzinho deu escanteio na medida para Willian Oliveira empatar.

GOL! – Aos sete minutos, Matheus Araújo dá bom passe para Luciano bater de primeira e conseguir a vantagem.

GOL! – Aos 38 minutos, Ferraresi, de rebote, deu uma bicuda em direção ao gol e ampliou para o São Paulo.

Vitória 1 x 3 São Paulo – 5ª rodada do Brasileirão

Data/horário: 05/05/2024 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: estádio do Barradão, em Salvador-BA

Cartões amarelos: Bobadilla, Galoppo, Alan Franco (SPFC) – Bruno Uvini, Lucas Esteves (VIT)

GOLS: Luciano 44’1T, Willian Oliveira, aos 5’2T, Luciano aos 7’2T, Ferraresi aos 38’2T.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini e Wagner Leonardo; Osvaldo (Matheus Gonçalves), Willian Oliveira (Reynaldo), Dudu, Matheuzinho (Daniel Junior) e PK (Lucas Esteves); Janderson (Adriano). Técnico: Léo Condé

São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Diego Costa; Michel Araújo, Bobadilla (Galoppo), Alisson, Nestor (Rodriguinho) e Igor Vinícius (Erick); Luciano e Calleri. Técnico: Luís Zubeldia.