Vasco perde para o Athletico-PR e soma quarta derrota seguida no Brasileirão

O Vasco perdeu por 1 a 0 pelo Athletico-PR, na tarde deste domingo (5), na Ligga Arena, e chegou a quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Fora de casa, o Cruz-Maltino sofreu com a expulsão de Hugo Moura nos primeiros minutos e foi dominado pelo Furacão na maior parte do tempo. Erick marcou o único gol da partida para os paranaenses.

Com o resultado, o Vasco segue com apenas três pontos, conquistados na estreia no Brasileirão com a vitória sobre o Grêmio. O Cruz-Maltino está na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time carioca será no próximo domingo (12), às 11h, contra o Vitória, em São Januário.

Como esperado, o Vasco começou a partida sendo pressionado pelo Athletico-PR, que criou pelo menos duas boas chances nos primeiros minutos. A situação ficou ainda pior aos 15, quando Hugo Moura errou a saída de bola e precisou derrubar Zapelli para parar o meia, que sairia cara a cara com Léo Jardim. O volante foi expulso por ser o último homem e comprometeu o Cruz-Maltino para o restante da partida.

Com um a menos, o time carioca ficou ainda mais espaçado e viu a pressão do Athletico ficar ainda maior. Aos 22 minutos de jogo, os donos da casa já tinham colocado três bolas na trave de Léo Jardim. Com liberdade para trabalhar a bola no campo de ataque, o Furacão chegou ao gol com Erick, que finalizou na área após bela jogada construída por Gamarra e Esquivel.

Jogando com extrema facilidade, o Athletico ainda lutou para ampliar a vantagem no primeiro tempo. Pablo chegou a marcar, mas o lance foi invalidade por falta no início da jogada. Erick, autor do primeiro gol, também teve boa chance, mas errou a pontaria. Do outro lado, o Vasco terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização.

No volta para o segundo tempo, a impressão era de que o Athletico-PR continuaria com o controle absoluto na partida. Logo no primeiro minuto, Zapelli carimbou a quarta bola na trave do Vasco e, pouco depois, Cuello obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa.

Após o susto na volta dos vestiários, o Vasco conseguiu melhorar na partida, apesar de ainda sofrer com a desvantagem numérica. O Cruz-Maltino conseguiu se lançar mais ao ataque na etapa final e conseguiu marcar com Vegetti após boa jogada de João Victor, que atuava pelo lado direito. No entanto, o assistente apontou impedimento do atacante argentino. O empenho não foi suficiente para o time carioca buscar o empate e a partida terminou com a vitória dos paranaenses.

