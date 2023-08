Friale alerta probabilidade de temporais e friagem no fim de semana no Acre

O portal O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico Davi Friale, anunciou nesta terça-feira, 08, a previsão do tempo ao longo dessa semana. Segundo o informativo, o calor vai predominar em todo o estado do Acre, com possibilidade de novos recordes de calor na capital e no interior, com marcas superiores a 36ºC, em Rio Branco, e 37ºC.

No entanto, entre sexta-feira e domingo, 11 e 13 de agosto, a possibilidade de ocorrer chuvas fortes, com raios e ventanias, será alta. Ainda de acordo com a notificação, na noite de sábado, 12, deve chegar ao Estado uma onda de frio polar, que caracteriza mais uma friagem típica.

O portal ainda não destacou a previsão completa de quantos graus podem chegar as temperaturas mínimas durante o fim de semana. Nesta terça-feira e na quarta-feira, 08 e 09, poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais, em qualquer município.