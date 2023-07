Vinicius Jr. e Endrick serão agenciados por empresa de Jay-Z, marido de Beyoncé

Astro do hip-hop, o cantor, produtor e empresário Jay-Z comprou 51% das ações da TFM Agency, empresa que administra carreiras de jogadores de futebol — entre eles, Vinicius Júnior, do Real Madrid-ESP, Gabriel Martinelli, do Arsenal-ING, e Endrick, do Palmeiras e negociado ao Madrid.

A TFM será englobada ao grupo Roc Nation, fundada por Jay-Z em 2008 para gerenciar carreiras ligadas ao mundo do entretenimento. Desde 2013, a empresa tem uma ramificação dedicada a esportes: a Roc Nation Sports.

Agora, a TFM vai se chamar Roc Nation Sports Brazil. O CEO da nova empresa, agora sob o guarda-chuva do rapper Jay-Z, será o brasileiro Frederico Pena, que já atuava como diretor-executivo da TFM.

Encontro publicado nas redes sociais

Jay-Z e Vini Jr., inclusive, encontraram-se em maio deste ano — o brasileiro compartilhou foto nas redes sociais ao lado do rapper. A Roc Nation Sports gerencia a carreira de jogadores como: Kevin De Bruyne, meia belga do Manchester City-ING, e do compatriota Romelu Lukaku, atacante da Inter de Milão-ITA.

“Em termos de futebol, o Brasil é o centro de tudo. Me identifico muito com essa cultura que tem uma paixão incrível por esportes e música. Nossa influência no futebol está crescendo e esse movimento mostra nossas intenções ao mercado”, afirmou Juan Perez, presidente e um dos fundadores da Roc Nation Sports.

Além de Fred Pena, Marcos Casseb, Lucas Mineiro, Renato Martinez, Octavio Rigoni e Thiago Freitas seguem como sócios e terão participação na Roc Nation Sports Brazil.