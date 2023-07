Melhor jogadora do mundo: conheça Alexia Putellas, que se inspira em Serena

As recentes conquistas individuais atestam: Alexia Putellas é a melhor jogadora de futebol do mundo. A espanhola foi vencedora das últimas duas edições do prêmio Fifa The Best, em 2021 e 2022, e é a única a conseguir também duas Bolas de Ouro.

Destaque no futebol feminino, defende o Barcelona há 11 anos e se tornou um emblema do clube e da seleção de seu país. Neste mês de julho, a meio-campista vai representar a Espanha na Copa do Mundo, que acontece na Austrália e na Nova Zelândia — o Mundial será disputado entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

Primeira jogadora a alcançar a marca de 100 partidas com a Fúria (tem 101, no total), Putellas quase ficou fora da Copa.

Uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrida no ano passado, tirou a espanhola de ação por nove meses.

Mas ela conseguiu se recuperar a tempo do Mundial e pôde jogar até os minutos finais da decisão da Champions League Feminina — que o Barcelona venceu o Wolfsburg-ALE por 3 a 2. Capitã do Barça, Putellas levantou a taça no Philips Stadium, em Eindhoven, na Holanda.

Na apresentação à seleção espanhola, a jogadora de 29 anos surgiu com os cabelos coloridos de rosa. Irene Paredes, companheira de Putellas no Barcelona e também na equipe nacional, revelou o motivo.

“Nós jogadoras não nos surpreendemos porque sabíamos disso. Foi uma promessa que ela fez para ganhar a Champions League.”

Apesar da promessa, não foi a primeira vez que a espanhola venceu a competição europeia. Com o Barça, ela já havia vencido a edição de 2020/2021.

Além dos títulos de Champions, Putellas já levantou sete Ligas Espanholas (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), três Supercopas Femininas da Espanha (2020 e 2022) e seis Copas da Rainha (2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022).