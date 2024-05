Leilão da Receita tem iPhone por R$ 500 e esmeralda por R$ 115 milhões; saiba participar

Os lances estão abertos para pessoas físicas e jurídicas, e a sessão poderá ser acompanhada em tempo real no site da Receita Federal.

As propostas podem ser feitas de forma online a partir do dia 23 de maio, às 8h, com fim no dia 27, às 21h. Os lances são feitos para um conjunto de itens disponibilizados em um lote fechado.

Os lotes mais baratos do leilão são os de número 22, com uma babá eletrônica e um fone de ouvido; o de número 147, com uma scooter elétrica de duas rodas; e o de número 242, com 354 sucatas, entre outros. Cada pacote tem valor mínimo de R$ 100.

Na outra ponta, o lote 245, que contém a pedra preciosa bruta, tem o maior preço, a partir de R$ 115 milhões.

Como participar do leilão

A Receita Federal abre os lances no dia 23 de maio, às 8h, com prazo até as 21h do dia 25 — véspera do certame, pelo Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Para participar é preciso ter mais de 18 anos, disponibilizar de CPF ou CNPJ, para a pessoa jurídica, e ser prata ou ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Veja o passo a passo:

Ao acessar o e-CAC, os interessados (PF ou PJ) devem clicar na categoria “Outros” e depois em “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”;

Selecionar o edital do leilão de número 0817700/000001/2024 – AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS;

Assim que selecionado o leilão, é preciso de escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir proposta”;

Após aceitar os termos e condições apresentados pela Receita no site, é necessário incluir o valor da proposta, que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo, e salvar.

Cada pessoa pode realizar uma única proposta por lote, que pode ser alterada até o final do período.

Outras regras para participação estão disponíveis no edital disponibilizado pela Receita Federal.