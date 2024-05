Vídeo: tutores se emocionam ao reencontrar cães perdidos em enchentes no RS

Em meio à tragédia das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul, cenas de alívio têm ocorrido no estado. Graças ao trabalho incansável de voluntários, cães que ficaram perdidos durante as enchentes estão sendo reunidos com seus tutores.

Um local improvisado pela Universidade Luterana do Brasil em Canoas reúne cerca de 2.500 animais salvos das fortes chuvas. Os voluntários fotografam os bichos que chegam ao abrigo e divulgam as imagens em uma conta no Instagram. Dessa forma, os tutores que perderam seus animais de estimação durante as enchentes têm a chance de reencontrá-los.

Foi o caso de Andréia, que procurava por seus cães há uma semana. “Desde a semana passada procurando eles nos abrigos, daí eu vi a foto do peludinho do Chewbacca no site, no Instagram, e vim procurar eles aqui”, relata, emocionada.

A responsável pelo abrigo conta que a procura por animais perdidos não para. “Tem bastante procura, tem muitos que acham, então assim, é muito emocionante, né? A gente chora junto, né? Porque eles acham, eles abraçam, eles choram, então é bem emocionante, é bem gratificante”, afirma.

Para Andréia, o reencontro foi um enorme alívio. “Fiquei muito feliz, porque eu estava pensando que eles tinham morrido, sabe? Afogados. Mas, graças a Deus, estão bem”, desabafa.