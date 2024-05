Times acreanos se enfrentam neste sábado em busca da primeira vitória na Série D

Rio Branco e Humaitá, representantes do Acre no Campeonato Brasileiro da Série D, se enfrentam neste sábado, 11, pela terceira rodada da competição. O confronto, que acontece às 15 horas, no Florestão, é importante para as pretensões das duas equipes na busca por uma classificação à próxima fase, já que Estrelão e Tourão de Porto Acre ainda não venceram.

O Rio Branco ocupa a sexta posição com um ponto. Já o Humaitá, tem duas derrotas, e é o penúltimo na classificação do Grupo A1, que tem o Manauara e o Porto Velho dividindo a liderança com seis pontos.

Apesar da posição ruim na tabela, as equipes acreanas ainda têm chances de classificação, já que os oito times do grupo se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando 14 rodadas.

Confira a classificação do Grupo A1.:

Manauara – 6 pt

Porto Velho – 6 pt

Princesa do Solimões – 4 pt

Manaus – 4 pt

Trem – 1 pt

Rio Branco – 1 pt

Humaitá – 0 pt

São Raimundo – 0 pt