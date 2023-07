Rio Branco recebe Esquadrilha da Fumaça nesta quinta-feira ( 06 ) na Gameleira

Em comemoração aos 150 anos de Santos Dumont, considerado o pai da aviação, que ocorre nesta quinta-feira, 06, o governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), preparou uma programação especial em celebração a data.

Com exposição sobre a história da Aviação Acreana, apresentação teatral e de músicas e praça de alimentação, o evento conta ainda com o espetáculo do Clube de Aeromobilismo do Estado, conhecido popularmente como Esquadrilha da Fumaça, em um show de 20 minutos no Calçadão da Gameleira, centro de Rio Branco.

A cerimônia ocorre em decorrência do pedido do governador Gladson Cameli, que solicitou a realização na última semana, após encontro com o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar, Marcelo Kanitz Damasceno, em Brasília.

“Seriam apenas duas aeronaves, mas o governador pediu o esquadrão completo e assim vai ser atendido. Uma realização muito importante em homenagem a esse herói, com legado inestimado na história do nosso país”, explicou o delegado da Associação dos diplomados da Escola Superior de Guerra, Lauro Santos.

Veja a programação completa:

Dia 6 de julho (quinta-feira)

– 13h Exposição sobre a história da Aviação Acreana;

Local: na Galeria Juvenal Antunes

– 14h Apresentação teatral sobre o tema da aviação (Cia. Garatuja);

Local: Teatro Recreio – 20 minutos

– 14h30 Documentário sobre Santos Dumont, Pai da Aviação;

Local: Cine Recreio – 20 minutos

– Música mecânica (DJ);

Local: Palco no Calçadão da Gameleira´

– 15h Apresentação da ESQUADRILHA DA FUMAÇA (45 minutos);

– 16h Música ao vivo com banda local

– Apresentação do Clube de Aeromobilismo do Estado (20 minutos)

Local: Calçadão da Gameleira