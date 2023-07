Mãe de brasileiro morto em Oakland diz que corpo do filho ainda não foi liberado

A mãe do brasileiro que foi morto nos Estados Unidos após elogiar um cachorro, Isabel Martines, afirmou à CNN que ainda aguarda a liberação do corpo do rapaz para trazê-lo de volta ao Brasil.

Matheus Gaidos morreu no dia 21 de junho após discutir com um homem que não teria gostado de elogios feitos pelo brasileiro ao seu cão. A mãe de Matheus afirma ainda que o corpo do filho passou por necropsia na última segunda (3), o que foi confirmado pelos legistas do condado.

Também segundo Isabel, os documentos que permitirão o translado do corpo só serão disponibilizados na próxima quinta-feira (6), devido às festividades do feriado de Independência dos Estados Unidos. Ela também reforçou que recebeu ajuda do Consulado Brasileiro.

O Departamento do Legista do Condado de Alameda confirmou a realização da autópsia à CNN, mas disse que o caso segue em investigação e que não podem dar mais informações no momento.

Relembre o caso

No dia 21 de junho, Matheus, que vivia nos Estados Unidos desde 2018 e trabalhava como entregador de flores, teria tido uma discussão com o dono de um cachorro após elogiar o animal.

O homem teria dado um tapa no rosto de Matheus e, depois de ter jogado flores na vítima, sacou um revólver e disparou à queima-roupa. Matheus foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Desde que recebeu a notícia da morte do filho, Isabel, que reside no Brasil, viajou aos EUA para acompanhar as investigações e repatriar o corpo.

“Meu único filho. Ele era muito querido pelos amigos. Ele tirava a roupa do corpo para ajudar o próximo. Sempre disponível para uma palavra amiga, sempre sorrindo e amava cachorros, e, por esse amor, ele morreu.” afirmou Isabel.

À CNN, ela disse que a polícia de Oakland divulgou nesta terça-feira (04) uma nota em que as autoridades atribuíram a identificação do suspeito como Eric Loc Elvira, de 22 anos e que ele foi indiciado pela Promotoria do Condado de Alameda pela morte de Matheus Gaidos.

Eric Loc Elvira continua foragido. Ele é acusado de atirar fatalmente em Gaidos em Uptown Oakland.