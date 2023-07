Colisão entre Pampa e T-Cross deixa dois idosos feridos no bairro Ivete Vargas em Rio Branco

Dois idosos ficaram feridos em uma colisão eu aconteceu entre dois carros no início da tarde desta terça-feira (4), na rua Carmo Polis, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco. Um carro modelo Pampa foi acertado por um veículo modelo T- Cross, que trafegava na rua Rio de Janeiro e bateu no Pampa, não dando tempo de evitar a colisão que atingiu a lateral do outro carro.

As vítimas sofreram algumas lesões pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e prestou os primeiros atendimentos às vítimas. O condutor do T- Cross não precisou ser socorrido.

A duas pessoas que estavam no Pampa, identificadas como Alcilene Cunha de Souza, de 53 anos, e Raimundo Costa, de 67 anos, ficaram feridos. Alcilene apresentou trauma na coluna e no tórax, e reclamava de bastante dores. Já Raimundo estava com dores na cabeça.

Ambos foram encaminhados para o pronto-socorro de Rio Branco para mais avaliações. O policiamento de trânsito BPTRAN esteve no local fazendo todos os procedimentos e acionou os Peritos do Instituto Médico Legal para realizar a perícia.